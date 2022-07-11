Гордон вже не в перший раз висміює Корольову.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив на своїй сторінці в Instagram відео зі співачкою Наташею Корольовою, яка досі мовчить про війну в рідній Україні.

У кадрі дружина путініста Тарзана в топі і велосипедках демонструє балетні па замість того, щоб висловитися на підтримку України, де вона народилася і починала свою кар'єру.

"Киянка Наташа Корольова, яка замовчує агресію Росії проти рідної України, не перестає мене радувати", - підписав Гордон відео.

Шанувальники досить різко відреагували на таку поведінку Корольової.

"Я ригаю", "Леді-крінж", "Боже, яке конч*не", "Їй вже нічого не допоможе. Таке нічим не лікується", "Хто не скаче, той м*скаль", "Знову стара виконує. Повна вікова криза", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон образив оголену Корольову.

"Киянка Наташа Корольова, яка не підтримала Україну, робить все, щоб курячі мізки перетекли в свинячу д*пу. Ну або навпаки", - сказав раніше журналіст.

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