Артистка 2 грудня відсвяткувала день народження. Зараз вона звернулася до своїх синів Шона і Джейдена.

Всесвітньо відома співачка Брітні Спірс публічно звернулася до своїх синів Шона і Джейдена. У блозі жінка зізналася, що їй їх дуже не вистачає. Ось що написала артистка:

"Для обох моїх хлопців... Я люблю вас... Я б померла за вас! Господи, оберігай мої дорогоцінні серця! Я б віддала все, щоб тільки доторкнутися до вашого обличчя! Я посилаю свою любов... Мамасіта".

До цієї публікації Спірс прикріпила фото молодшого сина Джейдена. 16-річний хлопець позує в білій сорочці і чорному класичному костюмі, очевидно, вдома. Шанувальники помітили, що він візуально дуже схожий на свою зіркову матір.

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Чому Брітні Спірс не бачиться з дітьми

У Брітні Спірс двоє синів - 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден. Вони народилися в шлюбі з колишнім чоловіком артистки Кевіном Федерлайном. У 2008 році суд заборонив співачці відвідувати синів і передав опіку над ними Кевіну. Тоді знаменитість зловживала алкоголем, наркотиками, і проходила лікування в клініці. У 2008 році Спірс визнали недієздатною. Її батька Джеймса суд призначив опікуном.

Протягом 12 років Джеймс Спірс розпоряджався справами Брітні Спірс - піклування було скасовано лише в 2021 році. Після припинення опікунства американська співачка заявила, що за наказом батька її накачували таблетками, змушували виступати і не дозволяли заводити дітей. Також в одному з інтерв'ю Спірс зізналася, що за роки кар'єри був тільки один кліп, який подобався їй самій. Все інше схвалював батько, не даючи їй права вибору.

Нагадаємо, Брітні Спірс повністю оголилася на пляжі і розставила ноги.

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