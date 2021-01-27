Будинок зірки знаходиться на кордоні двох сіл, в сосновому гаю, подалі від жвавої траси.

Народна артистка України, 73-річна Софія Ротару, під час пандемії коронавірусу більшу частину часу проводить у своєму заміському маєтку під Києвом.

Видання "Страна" показало, як виглядає її елітний маєток в селищі П'ятихатки по сусідству з Козіним.

Будинок зірки знаходиться на кордоні двох сіл, в сосновому гаю, подалі від жвавої траси. На своїй ділянці вона висадила блакитні ялини і туї.

Загальна площа маєтку становить 1412 квадратних метрів. Його вона придбала 15 років тому. Дерев'яний зруб, який був спочатку, співачка обклала цеглою, зробивши будинок більш ґрунтовним.

«З труби над камінним залом йшов дим, а у дворі був припаркований білий Range Rover співачки», - йдеться в повідомленні.

Разом зі співачкою живе син Руслан, невістка Світлана та внучка Соня.

Поруч з будинком Ротару ведеться масштабне будівництво палацу, а серед сусідів - тільки респектабельні люди.

«У когось із ВІП-мешканців по вулиці Солов'яненка, тій самій, на якій розташований особняк Ротару, дуже люті сторожі. Запримітивши сторонніх на периметрі, що охороняється, відразу виїжджають три машини з міцними хлопцями і "глушилкою" сигналу на даху авто», - зазначили журналісти.

Нагадаємо, в найгарячішу для артистів пору - на Новий рік - співачка дала всього два виступи – на "Пісні року" в Москві і на концерті "95 кварталу" у Києві.

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Автор: УНІАН