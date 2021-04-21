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32-річна зірка, справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверте селфі. На знімку артистка сидить на кріслі без макіяжу та одягу з білою чашкою в руках.
"Хочу подарувати вам це нередаговане селфі. Тепер я зазвичай змінюю живіт і розгладжую шкіру, але, сонечко, хочу показати тобі, як я виглядаю природно. Будьмо відвертими", - написала співачка.
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