Юрій Нікітін сказав, що у нього були спокуси стосовно учасниць своїх груп.

Український продюсер Юрій Нікітін довгий час займався такими музичними групами як "НеАнгели", NikitA та іншими.

Так, у програмі "В гостях у Дмитра Гордона" він розповів, що стосовно учасниць у нього виникала спокуса.

"Спокуси виникають, Дімо, так. І через такі спокуси у мене було багато різних неприємних моментів у моєму житті. Ці спокуси, загалом, до них і привели. Тож чи виникають спокуси? Так, виникають", - сказав Юрій.

Але незабаром продюсер зрозумів, що робота повинна бути на першому місці. За його словами, він став старшим і перестав звертати на це увагу.

"Просто перестав звертати увагу на спокуси. Я сказав, що для мене це більше не спокуса. Для мене це виключно робота - і нічого, крім роботи. Ну, напевно, я просто виріс, Дімо. Я став старше", - додав Нікітін.

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Автор: Діана Могилєвич