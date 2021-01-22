Також співачка звернулася до шанувальників з проханням не ставити їй питань про Даву.

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова оголосила, що розійшлася зі своїм коханим, репером Давою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Нас більше немає. Я вільна дівчина", - зазначила вона.

Також співачка звернулася до шанувальників з проханням не ставити їй питань про Даву.

Читайте такожСпівачку Олю Бузову висміяли за фото на тракторі в міні і підборах"Людина творить страшні й не зрозумілі для мене речі", - додала ведуча, але водночас подякувала йому за миті щастя.

"Я кохала й кохаю. Але! Але — це але, я не можу сказати з поваги до свого кохання", — написала Бузова.

Стосунки Бузової: що відомо

На початку 2020 року Дава освідчився Бузовій на відпочинку в Таїланді.

Раніше артистка була одружена з футболістом Дмитром Тарасовим. У шлюбі пара прожила 4 роки.

Під час участі в реаліті-шоу "Дом-2" Бузова зустрічалася з Романом Третьяковим.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН