Російська ведуча і співачка Ольга Бузова оголосила, що розійшлася зі своїм коханим, репером Давою.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Нас більше немає. Я вільна дівчина", - зазначила вона.
Також співачка звернулася до шанувальників з проханням не ставити їй питань про Даву.
Читайте такожСпівачку Олю Бузову висміяли за фото на тракторі в міні і підборах"Людина творить страшні й не зрозумілі для мене речі", - додала ведуча, але водночас подякувала йому за миті щастя.
"Я кохала й кохаю. Але! Але — це але, я не можу сказати з поваги до свого кохання", — написала Бузова.
Стосунки Бузової: що відомо
- На початку 2020 року Дава освідчився Бузовій на відпочинку в Таїланді.
- Раніше артистка була одружена з футболістом Дмитром Тарасовим. У шлюбі пара прожила 4 роки.
- Під час участі в реаліті-шоу "Дом-2" Бузова зустрічалася з Романом Третьяковим.
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