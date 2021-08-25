На концерті до Дня Незалежності України "оживили" Кузьму Скрябіна.

Вчора, 24 серпня, на НСК Олімпійський відбувся грандіозний концерт до 30-річчя з дня проголошення незалежності України, гостем якого став гурт "Скрябін".

За допомогою сучасних технологій організаторам вдалося "оживити" Андрія Кузьму, який загинув шість років тому в аварії. Так, українці не залишилися байдужими до цього експерименту і вже встигли висловитися про нього.

"Я плакала, коли його показали", "Одна з наших великих втрат", "Як красиво зробили! Кузьма був артистом з великої літери", "Напевно, єдиний, хто гідний бути на цьому концерті", - пишуть користувачі мережі.

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Але знайшлися і ті, хто розкритикував таку задумку організаторів концерту.

"Це ганьба! Таке не треба було показувати в 2021 році з технологіями, які зараз є", "Знайшли кого показувати", "Дурість. Нема чого було цього робити. Краще б показали фото і все", - обурюються українці.

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Автор: Діана Могилєвич