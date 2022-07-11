Артист не знає, де зараз перебуває його колега і чому він мовчить про війну в Україні.

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин висловився про свого колегу Олега Винника.

Він зазначив, що не знає, де зараз перебуває співак. При цьому він додав, що деякі артисти, які мовчали про війну, сподіваються, на те, що в українців коротка пам'ять.

"Я не знаю, де знаходиться Олег Винник. Сподіваюся, що він живий і здоровий, але це дивно. Напевно, є окрема група зірок, які вважають, що з часом все буде як раніше. Вони сподіваються і моляться, щоб в українців була коротка пам'ять. Це наша національна трагедія", - сказав Харчишин в ефірі телемарафону.

Також він висловився і про російський репертуар Винника, зазначивши, що музиканти нерідко бувають продажними.

"Ті люди, які прикипіли до цього, їм складно це викорінювати в собі москаля. Музиканти нерідко бувають продажними, але є сентиментальні, які не можуть викорінити в собі все це", - додав музикант.

Нагадаємо, раніше Олю Полякову запитали, куди зник Олег Винник.

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