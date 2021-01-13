На початку цього тижня у мережі почала поширюватися фотографія з протестів, де зображений чоловік з бородою, форма обличчя якого дуже схожа на форму обличчя Чака Норріса.

Користувачі мережі звинуватили відомого американського актора Чака Норріса в тому, що він нібито брав участь у штурмі Капітолію. Це сталося після того, як в інтернет потрапили фотографії з протестів у Вашингтоні, на які потрапив чоловік, зовні схожий на актора.

Спростування своєї участі в заворушеннях Чак Норріс опублікував на особистій сторінці в Twitter.

За словами актора, на фотографіях – його двійник, а сам він виступав і завжди буде виступати за порядок, закон і справедливість.

"Це був не я, і мене там не було. У нашому суспільстві немає місця для насильства будь-якого виду. Я є і буду завжди за правопорядок", - написав Чак Норріс.

Крім того, інформацію про присутність знаменитості на заворушеннях спростував його менеджер Ерік Крітцер. Він підкреслив, що Чак був у Техасі з сім'єю. А чоловік, зображений на фото, не такий гарний, як актор.

На початку цього тижня у мережі почала поширюватися фотографія з протестів, де зображений чоловік з бородою, форма обличчя якого дуже схожа на форму обличчя Чака Норріса. Нагадаємо, що у 2016 році Чак Норріс підтримав на виборах президента саме Дональда Трампа.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за “підбурювання до заколоту”. Голосування за цей документ може відбутися у середу, 13 січня.

Палата представників США також розробила резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса перебрати на себе виконання обов’язків президента.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко