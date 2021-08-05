Грег Чапкіс привітав дружину з ювілеєм / instagram.com/gregchapkis
Американський хореограф Грег Чапкіс привітав свою дружину Ембер з ювілеєм.
Так, в Instagram він оприлюднив кілька знімків з дружиною і дітьми і написав: "З ювілеєм, кохана. Я найщасливіша людина на планеті".
"Які ви щасливі", "Довгих років вам разом", "Вітаємо", - пишуть фани в коментарях.
Нагадаємо, Грег Чапкіс - це син померлого українського хореографа Григорія Чапкіса. Він народився в 1979 році, його мама - друга дружина батька. Грег викладає хіп-хоп у Сан-Франциско.
Грег Чапкіс привітав дружину з ювілеєм / instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс привітав дружину з ювілеєм / instagram.com/gregchapkis
Грег Чапкіс привітав дружину з ювілеєм / instagram.com/gregchapkis
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