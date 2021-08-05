Грег Чакіс поділився фотографіями зі своєю американською дружиною.

Американський хореограф Грег Чапкіс привітав свою дружину Ембер з ювілеєм.

Так, в Instagram він оприлюднив кілька знімків з дружиною і дітьми і написав: "З ювілеєм, кохана. Я найщасливіша людина на планеті".

"Які ви щасливі", "Довгих років вам разом", "Вітаємо", - пишуть фани в коментарях.

Нагадаємо, Грег Чапкіс - це син померлого українського хореографа Григорія Чапкіса. Він народився в 1979 році, його мама - друга дружина батька. Грег викладає хіп-хоп у Сан-Франциско.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич