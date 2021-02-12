Він володар 23 премій «Греммі», а також входить до Зали слави джазу.

Джазовий піаніст і композитор Чик Коріа помер у віці 79 років.

Читайте такожПомер відомий канадський актор Крістофер Пламмер«З великим сумом ми повідомляємо, що 9 лютого Чик Коріа помер у віці 79 років від рідкісної форми раку, який був діагностований лише недавно», - йдеться в повідомленні на сайті музиканта. Музикант помер у себе вдома в Тампа-Бей у Флориді.

Кар'єра Чика Коріа

У 1962-1963 роках почав професійну кар'єру: грав на фортепіано в групах, які виконували латиноамериканську естрадну музику. У середині 1960-х років у співпраці з трубачем Блю Мітчелом зробив свої перші аудіозаписи.

Коріа в 1960-х був піаністом в колективі Майлза Девіса. У 1970-х заснував групу Return To Forever.

Він володар 23 премій «Греммі», входить в Зал слави джазу (DownBeat Jazz Hall of Fame).

За свою більш ніж сорокарічну кар'єру Коріа випустив незліченну кількість платівок, експериментуючи зі стилем.

Коріа вважається одним з найбільш впливових і авторитетних джазових музикантів світу.

Хто такий Чик Коріа

Майбутній музикант народився в сім'ї італійських іммігрантів 12 червня 1941 року в штаті Массачусетс.

Піаніно він почав освоювати з чотирьох років, а слухав таких виконавців, як Чарлі Паркер, Діззі Гіллеспі, Бад Пауелл, Лестер Янг.

У 1972 році Коріа одружився на піаністці і співачці Гейл Моран. Діти від першого шлюбу - Тадеуш і Лайана.

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Автор: УНІАН