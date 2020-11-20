Дакоту Джонсон хвилює тема сексуального здоров'я.

Відома актриса Дакота Джонсон випустить секс-іграшки під маркою Maude.

Про це повідомляє Vogue.

Читайте такожГей-музикант в подробицях описав "трійничок" з морським піхотинцем і його дружиною

За словами актриси, кожна людина повинна мати доступ до якісних секс-іграшок. Наприклад, вібратор повинен бути "предметом особистої гігієни". Вона зазначила, що секс - це одна з головних складових життя.

"Індустрія сексуального здоров'я вже сто років належить одним і тим же компаніям, а їх підхід застарів. Для мене турбота про сексуальне здоров'я за значимістю не поступається турботі про тіло. Секс - це особливий процес, до нього потрібно ставитися відповідно", - сказала актриса.

Також дівчина випускатиме органічні презервативи та лубриканти. За її словами, вони будуть доступні кожній людині.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН