Ксенія Мішина згадала про свою подорож в Амстердам.

Українська актриса і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина згадала, як під час подорожі по Амстердаму потрапила в театр сексу.

"У моєму житті була така ситуація. Ми з подружкою поїхали в Амстердам і чисто випадково потрапили в театр сексу. На вході нам дали цукерки у вигляді чоловічої гідності. Я подумала, ну що я там можу побачити. Але, коли я зайшла, сказала: "Ого. Ось це шок-контент". І тоді я зрозуміла, що це вид мистецтва", - розповіла Мішина.

Таким одкровенням вона поділилася під час четвертого випуску шоу "Україна має талант". Таким чином Ксенія вирішила підтримати одну з учасниць, яка вийшла на сцену практично оголеною і виконала відвертий exotic pole dance.

Читайте такожЗ екс-солістки "НеАнгелів" на шоу злетіли штани (фото)При цьому інші судді розійшлися в думках. Руслана також вирішила підтримати дівчину, зазначивши, що змогла розглянути в цьому мистецтво. Сергій Притула вважає, що такі одкровення на сцені і такий стиль танцю мають право на існування. А ось Женя Кот заявив, що було занадто багато сексуальності і епатажу, тому від нього дівчина отримала тверде "ні".

Але навіть попри таке рішення Кота, дівчина таки пройшла далі, отримавши три схвалення від суддів.

Нагадаємо, екстремальний акробат повторив трюк Ван Дамма і зробив сальто зі штангою.

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Автор: Діана Могилєвич