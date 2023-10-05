На щастя, обійшлося без травм.

Український музикант Володимир Дантес нещодавно приїхав з концертом до Львова. За його словами, це був класний час, навіть незважаючи на те, що під час виступу він впав.

Так, артист настільки захопився танцями, що послизнувся і впав. Однак він не розгубився і зробив перекид назад. На щастя, обійшлося без травм. Цікаво й те, що під час падіння Датнес облив гітаристку водою.

Крім того, знаменитість розповів, що у Львові йому вдалося зустрітися зі своєю коханою Дашею Кацуріною. Вони разом провели час - гуляли, розважалися і пригощалися смачним борщем з салом і варениками, а також пили самогон.

Наступний концерт Дантеса відбудеться в Івано-Франківську. Після нього артист, швидше за все, вже повернеться додому - до Києва.

Чим відомий Володимир Дантес

Володимир Дантес - український співак, який отримав визнання як учасник групи "ДіО фільми". Після того як група розпалася, Дантес і Олійник почали сольну кар'єру.

Володимир за цей час випустив кілька хітів, серед яких пісня "Чуєш". Також він презентував альбом "Кити", в якому є пісня "Дівчинка Оля" українською мовою.

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