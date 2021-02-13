Актрисі було 20 років, коли вона втратила дитину.

Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про трагедію у своєму житті.

Читайте такожМеган Маркл зізналася, що у неї був викиденьВ інтерв'ю Маші Єфросиніній учасниця шоу "Танці з зірками" вперше зізналася, що в минулому втратила дитину. Сталося це в 20 років, коли артистка зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким.

Як поділилася знаменитість, закохані дізналися про поповнення і почали готуватися до весілля. Однак, за кілька днів до третього місяця вагітності у актриси стався викидень.

"Пам'ятаю, що ми поїхали в Севастополь відпочивати, повернулися назад. Я сказала:"Льоша, ти їдь додому, а я поїду в Чернігів маму відвідаю". Я поїхала, і мене, якщо чесно, так трясло в маршрутці, і у мене заболів живіт. Я приїхала до мами і кажу: "щось болить". І під вечір мене забрала "швидка". Мене привезли в лікарню, і у мене о третій годині ночі почалася кровотеча, і став прямо пекельно боліти живіт. І я пам'ятаю той момент, коли мені дають папірець такий, що я відмовляюся від дитини. А я ридаю і не відмовляюся", - згадала знаменитість, передає ТСН.

Петрожицькій вкололи наркоз і тільки вранці актриса зрозуміла, що втратила дитину. Її коханий терміново приїхав з Києва: "я пам'ятаю, як він плакав. І це не єдиний раз, коли я бачила, що він так щиро плаче. На той момент. Мабуть, другий раз таке було, коли ми розлучалися".

Весілля колишнє подружжя вирішило не скасовувати. Акторка зазначила, що розповіла цю історію для того, щоб дати пораду тим дівчатам, які також зіткнулися з такою ситуацією, зазначивши, що це не кінець життя.

"Тому що мені так здавалося тоді, і ще кілька років я святкувала день народження цієї дитини. Вона повиненна була народитися 18 лютого. І я щороку про це думала, що зараз моїй дитині було б стільки-то років... Ні. Усе буде гаразд. І звинувачувати себе теж не треба. Так сталося - значить так треба було. Це правда", - зізналася Петрожицька.

Актриса прожила в шлюбі з Олексієм 5 років. Згодом Дарина відпустила трагедію і зізналася коханому, що мріє про малюка, втім, тоді обранець відповів, що вони ще не готові. А коли Петрожицький проявив ініціативу, відмовою відповіла Даша. Причин для розлучення, за словами знаменитості, було достатньо. Втім, екс-кохані досі спілкуються. Також актриса зізналася, що дружить з колишньою свекрухою, і навіть більше з нею спілкується, ніж з рідною мамою.

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Автор: УНІАН