Акторка розповіла, що ніколи б не відмовилася від зйомок у кліпі цього гурту.

Українська акторка та телеведуча Дар’я Трегубова прокоментувала зйомки в кліпі групи "Ленінград".

Читайте такожНа 20 років молодша: стало відомо про новий роман Тома Круза (фото)Про свою роль у відео вона розповіла "Світському життю".

За її словами, вона проходила кастинг і її майже одразу затвердили.

"Можливо, це обговорювалося зі Шнуровим, принаймні, я на це сподіваюся. Мені приємно так думати, тому що я слухаю "Ленінград" пів свого життя", - розповіла Трегубова.

Коментуючи неоднозначну реакцію українців на цей кліп, акторка розповіла, що ніколи б не відмовилася від зйомок у кліпі цього гурту.

"Для мене є культові гурти, культові постаті. Я б ніколи не відмовилася від знімань у "Ленінграді", у Земфіри. І в той же момент я не байдужа до питання соборності та єдності України. Повірте, мені здається, що не "Ленінград" є нашим основним ворогом", - відзначила вона.

Також Трегубова розповіла про те, як проходили знімання відвертих сцен з українським актором Тарасом Цимбалюком.

"Було дуже комфортно, дуже прикольно. Жодних еротичних моментів під час цієї еротичного знімання не було, бо я не вперше знімалася у відвертих сценах і скажу, що тут найважче не розсміятися", - розповіла акторка.

Провокаційний кліп "Ленінграда"

Українські актори Тарас Цимбалюк і Даша Трегубова знялися в кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг".

Також у кліпі знялися ще дві українські зірки - Ольга Голдіс і Вікторія Варлей. Варто відзначити, що лідером групи є Сергій Шнуров, який відвідував окупований півострів Крим і навіть був внесений в базу "Миротворець".

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про зйомки в кліпі групи "Ленінград". Він сказав, що сумнівів через те, що "Ленінград" - група з Росії, зовсім не було.

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Автор: УНІАН