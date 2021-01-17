Даша Астаф'єва показала новий знімок.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва часто знімається в пікантних фотосесіях.

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Цей раз не став винятком. Даша знялася в дуже красивому і ніжному фотосеті. Вона постала в чорній укороченій блузі з довгим рукавом і трусиках із завищеною талією.

На одному з фото Даша позувала на кріслі біля вазона. Вона сперлася на спинку крісла і тим самим засвітила свої пишні груди. Цікаво, що на цих знімках Астаф'єва позує без макіяжу.

"Дашо, ви єдина людина, на яку завжди приємно дивитися, ці фото - окремий вид мистецтва", "Милуюся кожен раз", "Володарка лимонних і полуничних посмішок", "Чарівна", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич