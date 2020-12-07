Співачка знялася в новій фотосесії.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва знялася в новій фотосесії.

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Дівчина постала в "космічному" образі. Вона одягла незвичайну сукню конусної форми. При цьому вона блищала. Також вона одягла лакові ботфорти. А ось голову прикрасила прикрасами, як в індійських фільмах.

"Нескінченний космос", "Розкішна", "Прекрасна", "Дуже красива дівчина, вогняна", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич