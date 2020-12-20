Співачка поїла суші перед камерою.

Українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона їсть страву японської кухні - суші.

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На знімку вона постала в чорному тугому корсеті, який прикрашений безліччю стразів. Також Даша одягла масивні блискучі сережки.

Варто відзначити, що боді зроблено з глибоким декольте. Тим самим Астаф'єва засвітила груди.

"Яка ти красива", "Виглядаєш на 23 роки", "Вогонь", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич