Шанувальники моделі відреагували масою компліментів.

Українська модель та співачка Даша Астаф'єва оголосила, що повернулася у великий спорт, опублікувавши пару знімків в новому ніжному образі.

Читайте також"Шикарна жінка": 51-річна Джей Ло блиснула соковитими сідницямиПро це вона повідомила у своєму Instagram.

«Все. Я знову повернулася у великий спорт. Бій обжерливості та ліні! Станову тягу, на радощах, робила саме з таким обличчям! Якщо б зустріли мене в спортзалі з таким обличчям, що б сказали?» - запитала вона своїх підписників.

Шанувальники Астаф'євої відреагували масою компліментів, порівнявши її з Софії Лорен:

«Софії Лорен, чи ти це?», «Я б сказала: пішли, поїмо», «Я просто в шоках від такої краси», «Що ви чарівні», «Я б не сказала, я б впала без свідомості від такої краси!», «Одна насолода дивитися на таку елегантну, граціозну дівчину нереальної краси».

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Автор: УНІАН