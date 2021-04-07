Модель закликала підписників полюбити себе.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка не раз позувала у відвертих фотосесіях для Playboy, поділилася рідкісними дитячими знімками.

Читайте такожВідома українська актриса вдруге виходить заміжФото вона опублікувала у своєму Instagram.

Знімки модель супроводила закликом до підписників полюбити себе, пори все.

«Ніяка камера, і ніякий фотограф, а тим більше фотошоп не допоможе вам піднятися з дна сумнівів, комплексів», – зазначила Астаф'єва.

«Розберіться в собі. Це корисно. Я хочу нагадати кожній з вас, наскільки ви прекрасні», – звернулася модель до своїх підписників.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц