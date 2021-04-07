Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка не раз позувала у відвертих фотосесіях для Playboy, поділилася рідкісними дитячими знімками.
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Знімки модель супроводила закликом до підписників полюбити себе, пори все.
«Ніяка камера, і ніякий фотограф, а тим більше фотошоп не допоможе вам піднятися з дна сумнівів, комплексів», – зазначила Астаф'єва.
«Розберіться в собі. Це корисно. Я хочу нагадати кожній з вас, наскільки ви прекрасні», – звернулася модель до своїх підписників.
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