Дружину українського телеведучого Нікіти Добриніна, блогерку Дашу Квіткову поклали в стаціонар на збереження.
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За словами Даші, напередодні у неї боліла спина. Вранці біль не пройшов і їй довелося звернутися за допомогою до лікаря. Дівчині зробили всі необхідні аналізи і з'ясували, що у неї ниркова колька. Проте їй кілька днів доведеться полежати в стаціонарі.
Також Даша розповіла, що з малюком все гаразд. Така проблема є у багатьох вагітних, але ніякої загрози для їх майбутнього сина вона не несе. Благо, Квіткова не сумує і показує своїм шанувальникам палату, в якій лежить. Крім того, дівчина похвалила свого чоловіка, який дуже її підтримує в цей період.
"А чоловік мій завжди поруч. Моя найсильніша підтримка", - підписала фото Квіткова.
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