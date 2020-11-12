Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.
Читайте такожДемі Роуз у відвертому бікіні показала розкішні формиМодель знову поділилася з шанувальниками знімком зі свого відпочинку.
На новому фото дівчина з'явилася у відвертому купальнику бежевого кольору з тигровим принтом від бренду prettylittlething. Купальник підкреслив апетитні форми моделі.
На фото Роуз позує стоячи з песиком в руці. Знімок зроблено на фоні глиняної гори. На голові у моделі солом'яний капелюшок, а волосся заплетене у косу.
"По вівторках ми маскуємось", - підписала фото модель.
Також модель позначила геолокацію. Це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли у захват від її образу.
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