Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.
Читайте такожВідома модель в стильному купальнику показала фото з відпочинку на МальдівахМодель знову поділилася з шанувальниками відвертою фотографією. Фото було зроблено на відомому іспанському курорті Ібіца.
На новому фото дівчина з'явилася у рожевій піжамці, яка складається з коротких шортів і ліфчика з теплої тканини від бренду prettylittlething. Зверху модель накинула укорочену куртку в тон піжамці.
На фото Роуз позує стоячи біля стіни. "Комфортно і мило", - підписала фото дівчина.
Із прикрас на дівчині ланцюжок з підвіскою і каблчки на пальцях.
Підписники моделі прийшли у захват від її образу.
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