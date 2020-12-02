25-річна британська модель виклала в соцмережу нове пікантне фото.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.

Читайте такожВідома модель в стильному купальнику показала фото з відпочинку на МальдівахМодель знову поділилася з шанувальниками відвертою фотографією. Фото було зроблено на відомому іспанському курорті Ібіца.

На новому фото дівчина з'явилася у рожевій піжамці, яка складається з коротких шортів і ліфчика з теплої тканини від бренду prettylittlething. Зверху модель накинула укорочену куртку в тон піжамці.

На фото Роуз позує стоячи біля стіни. "Комфортно і мило", - підписала фото дівчина.

Із прикрас на дівчині ланцюжок з підвіскою і каблчки на пальцях.

Підписники моделі прийшли у захват від її образу.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла