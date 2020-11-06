25-річна британська модель виклала в соцмережу фото з відпочинку.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Інстаграм.

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На новому знімку дівчина з'явилася у відвертому бікіні світлого кольору, який відкрив її апетитні форми. На фото модель позує стоячи на гойдалці, злегка зануреній у воду. Знімок зроблено на фоні лагуни і неба.

"Загубилася, і мені не потрібно, щоб ти мене знайшов", - підписала фото модель.

Також модель позначила геолокацію. Це курортний готель Soneva Jani, який знаходиться на острові Медхуфару, посеред лагуни.

Підписники моделі прийшли у захват від її образу.

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Автор: УНІАН