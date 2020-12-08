Демі Роуз порадувала шанувальників черговим фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує без білизни, але в легкому білому халатику з глибоким декольте. Дівчина сіла на пісок, зігнувши ноги перед собою. Вона вигнулася так, щоб було видно її пишні форми.

Також Роуз одягла на голову прикрасу, як в індійських фільмах. Вона ідеально сіла на довге волосся моделі. На обличчя дівчина нанесла нюдовий макіяж.

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Автор: Діана Могилєвич