Демі Роуз часто радує шанувальників подібними знімками.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в топіку молочного кольору, білій міні-спідниці і рожевому корсеті. За допомогою корсета Демі, напевно, хотіла підкреслити і без того пишні груди, але вийшло аж надто. Крім того, під такий образ дівчина вирішила не надягати спідню білизну.

За кілька годин фото набрало майже 280 тисяч лайків. Фанати із задоволенням дивляться на відверті знімки Демі і часто засипають її компліментами.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич