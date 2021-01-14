Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в рожевій дутій курточці, яку злегка розстебнула. Таким чином Демі засвітила свої пишні груди. Доповнила вона такий образ обідком, який прикривав її вуха.
Варто відзначити, що Демі володіє нестандартною фігурою - пишні стегна і груди і тонка талія. Навколо її форм ходить багато чуток.
Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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