Демі Роуз показала нове фото.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в рожевій дутій курточці, яку злегка розстебнула. Таким чином Демі засвітила свої пишні груди. Доповнила вона такий образ обідком, який прикривав її вуха.

Варто відзначити, що Демі володіє нестандартною фігурою - пишні стегна і груди і тонка талія. Навколо її форм ходить багато чуток.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич