Демі засвітила груди / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в новому образі.

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Дівчина позує на тлі моря в леопардовому купальнику з глибоким декольте. При цьому стегна вона прикрила чорним парео. Варто відзначити, що у Демі пишні форми, які вона всіляко демонструє. 

Деякі шанувальники впевнені, що зірка зверталася до пластичних хірургів. Хоча сама Демі це заперечує.

Демі засвітила груди / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич