Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в новому образі.
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Дівчина позує на тлі моря в леопардовому купальнику з глибоким декольте. При цьому стегна вона прикрила чорним парео. Варто відзначити, що у Демі пишні форми, які вона всіляко демонструє.
Деякі шанувальники впевнені, що зірка зверталася до пластичних хірургів. Хоча сама Демі це заперечує.
Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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