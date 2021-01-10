Демі Роуз часто демонтує свої форми.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в новому образі.

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Дівчина позує на тлі моря в леопардовому купальнику з глибоким декольте. При цьому стегна вона прикрила чорним парео. Варто відзначити, що у Демі пишні форми, які вона всіляко демонструє.

Деякі шанувальники впевнені, що зірка зверталася до пластичних хірургів. Хоча сама Демі це заперечує.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич