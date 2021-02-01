25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими пікантними фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожУ відомої моделі випали пружні груди з топаНа нових знімках Роуз позує у білому боді від @prettylittlething. Модель розстебнула його, таким чином підкресливши свої пишні груди.

Волосся Роуз розпустила і одягла сонцезахисні окуляри, на обличчя модель нанесла насичений нюдовий макіяж. На шиї у дівчини кольє з її ім'ям.

"Перший чи другий",- підписала знімки модель.

Також Роуз вказала локацію, де були зроблені фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла