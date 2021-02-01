Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожУ відомої моделі випали пружні груди з топаНа нових знімках Роуз позує у білому боді від @prettylittlething. Модель розстебнула його, таким чином підкресливши свої пишні груди.
Волосся Роуз розпустила і одягла сонцезахисні окуляри, на обличчя модель нанесла насичений нюдовий макіяж. На шиї у дівчини кольє з її ім'ям.
"Перший чи другий",- підписала знімки модель.
Також Роуз вказала локацію, де були зроблені фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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