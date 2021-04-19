26-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими яскравими фото.

Відома модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожДемі Роуз в маєчці блиснула пишними грудьмиНа нових знімках Роуз позує у відвертому сарафані-хамелеоні у сіточку від prettylittlething. Під сарафан модель одягла лише стрінги.

Волосся дівчина зібрала у високу гульку, нанесла легки макіяж, одягла сонцезахисні окуляри та сережки.

Також Роуз вказала локацію, де були зроблені фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

"Не зовсім тут, все це ілюзія", - підписала знімки модель.

Підписники Роуз прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Іван Бойко