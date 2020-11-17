Модель показала фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує, сидячи в розкішній ванні. Вона наповнила її водою з пелюстками різних квітів. Зірка залізла у ванну повністю оголеною, прикривши лише руками груди.
"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з нею. Просто цвіте", - підписала фото Демі.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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