Модель показала пікантне фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує, сидячи в розкішній ванні. Вона наповнила її водою з пелюстками різних квітів. Зірка залізла у ванну повністю оголеною, прикривши лише руками груди.

"Квітка не думає змагатися з квіткою поруч з нею. Просто цвіте", - підписала фото Демі.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич