Модель показала фото / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок. 

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На фото дівчина позує, лежачи на боці. Вона одягла роздільний купальник кавового кольору з коричневими цятками. Зі свого розкішного волосся вона заплела дві косички. 

Варто відзначити, що Роуз володіє пишними формами, які не завжди вміщаються в білизні. При цьому дівчина завжди виглядає дуже спокусливо.

Модель показала фото / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич