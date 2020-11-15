Модель показала фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото дівчина позує, лежачи на боці. Вона одягла роздільний купальник кавового кольору з коричневими цятками. Зі свого розкішного волосся вона заплела дві косички.
Варто відзначити, що Роуз володіє пишними формами, які не завжди вміщаються в білизні. При цьому дівчина завжди виглядає дуже спокусливо.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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