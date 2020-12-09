Модель опублікувала новий знімок.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорному спортивному костюмі з укороченою кофтою. Демі повернулася до камери спиною, тим самим показавши свої пишні стегна.

Варто відзначити, що дівчина часто демонструє свої форми. Вона активно веде свою сторінку в соціальній мережі, і часто ділитися з шанувальниками пікантними знімками.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич