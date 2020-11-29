Роуз показала соковиті форми / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.
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На ній модель позує в роздільному купальнику кислотного кольору. Волосся дівчина розпустила, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж зі стрілками.
Варто відзначити, що у Роуз дуже пишні форми, які вона часто демонструє. Шанувальники завжди із задоволенням дивляться на фото Демі і залишають безліч позитивних коментарів.
Роуз показала соковиті форми / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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