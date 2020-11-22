Демі Роуз показала пікантне відео.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий ролик.

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На відео вона постала в роздільному яскравому купальнику і маскою. На кадрах Роуз плаває під водою. При цьому оператор зняв її з таких ракурсів, щоб було видно її пишні форми, які дівчина часто демонструє в соцмережах.

Варто відзначити, що у Демі красива фігура. За словами її фанатів, дівчина виглядає соковито.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич