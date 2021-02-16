Демі Роуз часто демонструє свої форми.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина позує абсолютно голою посеред поля. Свої інтимні місця вона прикрила пелюстками квітів. Варто відзначити, що Демі часто демонструє свої форми.

За кілька годин фото набрало понад 500 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич