Демі Роуз оприлюднила новий знімок.

Відома модель Демі Роуз часто публікує в соціальній мережі Instagram пікантні знімки, на яких демонструє свої пишні форми.

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Цього разу вона вирішила надіти білу міні-сукню, яка повністю обтягує її тіло. До камери вона позує спиною. При цьому руки Демі піднесла до волосся, щоб зробити їх більш об'ємними, і злегка повернула голову до фотографа.

Варто відзначити, що на тлі видно шалено красивий захід. Зараз Роуз відпочиває на іспанському курорті Ібіца. Краса там, звичайно, невимовна. Втім, як і сама модель.

"Королева острова", "Сексі", "Ну, яка ж ти красива", - пишуть шанувальники.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич