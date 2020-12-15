Демі Роуз зачарувала шанувальників новим фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина лежить на шезлонгу в мікробікіні. Зірка одягла суміжний купальник в шахове забарвлення, який ледь прикривав її пишні груди. Також вона одягла капелюх і сонцезахисні окуляри.

"Вогонь", "Яка солоденька", "Красуня", - написали фанати.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич