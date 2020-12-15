Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.
На фото дівчина лежить на шезлонгу в мікробікіні. Зірка одягла суміжний купальник в шахове забарвлення, який ледь прикривав її пишні груди. Також вона одягла капелюх і сонцезахисні окуляри.
"Вогонь", "Яка солоденька", "Красуня", - написали фанати.
Демі засвітила груди / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram