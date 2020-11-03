Модель показала фото / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала в сірій напівпрозорій сукні, крізь яку просвічувалося її тіло. На голову вона одягла хустку з такої ж тканини, як і сукня. Варто відзначити, що у Демі пишні форми, які вона всіляко демонструє.

Модель показала фото / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич