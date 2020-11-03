Демі Роуз показала нове фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала в сірій напівпрозорій сукні, крізь яку просвічувалося її тіло. На голову вона одягла хустку з такої ж тканини, як і сукня. Варто відзначити, що у Демі пишні форми, які вона всіляко демонструє.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич