Модель показала груди / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фото вона постала в чорному прозорому боді, через яке просвічувалося її тіло. Груди вона злегка прикрила присосками у вигляді сердечок. Доповнила вона такий відвертий образ сонцезахисними окулярами.
Цікаво, що у Демі дуже тонка талія і пишні стегна. Дівчина часто демонструє свої форми.
Модель показала фігуру / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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