Демі Роуз продовжує радувати шанувальників.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото вона постала в чорному прозорому боді, через яке просвічувалося її тіло. Груди вона злегка прикрила присосками у вигляді сердечок. Доповнила вона такий відвертий образ сонцезахисними окулярами.

Цікаво, що у Демі дуже тонка талія і пишні стегна. Дівчина часто демонструє свої форми.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич