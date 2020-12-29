Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose/
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок з відпочинку на Ібіці.
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На фото вона позує в ультраобтислій сукні, крізь яке просвічуються її соски. Ймовірно, Демі стояла на балконі, бо однією рукою трималася за бильця, а другою поправляла волосся.
За кілька годин фото набрало майже 350 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose/
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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