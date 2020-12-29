Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose/

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок з відпочинку на Ібіці.

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На фото вона позує в ультраобтислій сукні, крізь яке просвічуються її соски. Ймовірно, Демі стояла на балконі, бо однією рукою трималася за бильця, а другою поправляла волосся. 

За кілька годин фото набрало майже 350 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів. 

Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose/

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич