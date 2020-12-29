Демі Роуз часто радує шанувальників пікантними знімками.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок з відпочинку на Ібіці.

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На фото вона позує в ультраобтислій сукні, крізь яке просвічуються її соски. Ймовірно, Демі стояла на балконі, бо однією рукою трималася за бильця, а другою поправляла волосся.

За кілька годин фото набрало майже 350 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич