Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожПопулярна модель показала осину талію в леопардовому бодіНа новому фото дівчина з'явилася у лакованому плащі з леопардовим принтом від prettylittlething, який вигідно підкреслив груди моделі.
На знімку модель позує стоячи на балконі, а позаду видніються красиві пейзажі. Також модель вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца. Автором знімку став фешн-фотограф Бретт Рассел.
На іншому знімку модель постала в одних трусиках і кроп-топі з-під якого виглядають її груди. Також дівчина нанесла легкий макіяж з акцентом на губи.
"Якби ви могли зараз подорожувати в будь-яку точку світу, куди б ви вирушили?", - запитала у своїх підписників Роуз.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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