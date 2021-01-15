Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожВідома модель блиснула пружними грудьми в леопардовому купальникуНа новому фото дівчина з'явилася у вязаній кофті молочного кольору від boohooMAN. Модель вдягла її на голе тіло і не застебнула гудзики, таким чином наполовину оголивши груди.
На знімку модель позує сидячи на дивані з чашкою в руках, а позаду видніється красивий пейзаж. "Післяполуденний чай", - підписала знімок Роуз.
Також модель вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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