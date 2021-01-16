25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим відвертим фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожПопулярна модель не вмістила груди в сексі-комбінаціюНа новому фото дівчина з'явилася повністю оголена, лише с хусткою на голові і в сонцезахисних окулярах. Груди модель щоправда прикрила рукою.

"Те, як ми відображаємо світ навколо нас, є прямим відображенням світу всередині нас.", - підписала знімок Роуз.

Також модель вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Автором знімку став фешн-фотограф Бретт Рассел.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла