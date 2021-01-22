Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожПрикрила груди рукою: відома модель поділилася з шанувальниками пікантним фотоНа нових фото дівчина з'явилася у топі рожевого кольору і трусиках оливкового кольору від @prettylittlething. Коси модель злегка призібрала і нанесла нюдовий макіяж.
"Сніданок", - підписала знімки Роуз, на яких тримає в руках банан.
Також модель вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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