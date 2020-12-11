Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожВідома модель у стильному купальнику виклала фото з відпочинку в ГреціїМодель поділилася з шанувальниками новою відвертою фотографією.
На новому фото дівчина з'явилася в чорному боді з довгими рукавами від бренду prettylittlething. В районі декольте вона повністю розстебнула блискавку. Боді вигідно підкреслив пишні форми дівчини. Образ модель доповнила чорними ботфортами.
Роуз нанесла на очі густий макіяж, нафарбувала губи нюдовою помадою і розпустила волосся.
"Якщо ви ще цього не зробили, то подивіться мою колекцію з @prettylittlething", - підписала знімок модель.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
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Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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