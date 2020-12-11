25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим відвертим фото.

Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Instagram.

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На новому фото дівчина з'явилася в чорному боді з довгими рукавами від бренду prettylittlething. В районі декольте вона повністю розстебнула блискавку. Боді вигідно підкреслив пишні форми дівчини. Образ модель доповнила чорними ботфортами.

Роуз нанесла на очі густий макіяж, нафарбувала губи нюдовою помадою і розпустила волосся.

"Якщо ви ще цього не зробили, то подивіться мою колекцію з @prettylittlething", - підписала знімок модель.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу.

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Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла