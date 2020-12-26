25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими відвертими фото.

Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожВідома модель в стильному сарафані поділилася знімком з відпочинку в КеніїНа нових фото дівчина знову з'явилася у відвертому вбранні - на ній надітий тільки бюсгальтер, а поверх червоний шкіряний плащ. Вона розпустила волосся і нанесла макіяж, зробивши акцент на губах.

Дівчина позує на ліжку, ймовірно, в кімнаті готелю. Самі знімки зроблені на популярному іспанському курорті Ібіца.

"Санта, в цьому році я в хорошому списку", - підписала знімок модель.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу, засипавши привітаннями з Різдвом і зізнаннями в коханні.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла