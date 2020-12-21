25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новими відвертими фото.

Модель не перестає розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожЗ глибоким декольте і в ботфортах: Демі Роуз постала в новому образіНа нових фото дівчина з'явилася в нарядах з тваринним принтом. На одному зі знімків модель одягнена в повністю прозорий пеньюар, що відкриває зону декольте. Вона зібрала волосся у зачіску і нанесла легкий макіяж. Дівчина сидить на дивані, оточена подарунками. Модель вирішила побути трохи Санта Клаусом і влаштувати Різдвяний розіграш подарунків серед своїх підписників.

"Я об'єдналася з @collabhouseagency, щоб дати моїм підписникам шанс виграти призи на суму 4к фунтів стерлінгів від @rafflebay", - підписала знімок модель і вказала умови розіграшу.

На другому фото модель позує з жирафом. Знімок зроблений в Кенії. "Історія кохання", - підписала модель під фото. Для цього фото модель одягла сарафан від @prettylittlething, який підкреслив спокусливі форми дівчини.

Підписники моделі прийшли в захват від її образів.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла