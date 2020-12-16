Модель продовжує радувати своїх шанувальників новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожДемі Роуз в стильному боді похвалилася пишними грудьмиМодель поділилася з шанувальниками новою гарячою фотографією.
На новому фото дівчина з'явилася в білому короткому топі з відкритою спиною і довгими рукавами від бренду prettylittlething. Також вона одягла обтягуючі штани теракотового кольору, які вигідно підкреслили пишні форми дівчини. Образ модель доповнила чорними сонцезахисними окулярами.
Роуз нафарбувала губи нюдовою помадою і зібрала волосся в хвіст.
"Якщо ви ще цього не зробили, ознайомтеся з моєю новою роботою з @prettylittlething. 🖤 Щоб купити мої образи, натисніть посилання в моїй біографії", - підписала знімок модель.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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